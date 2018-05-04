التعليم: المدارس المستقلة تتمتع بمرونة التوظيف دون المساس بالمعلم الحكومي

علي القحطاني (صدى):

بعد موافقة مجلس الوزراء على مبادرة المدارس المستقلة، أكدت وزارة التعليم أن المدارس المستقلة ستتمتع بمرونة أعلى في التوظيف، ولن يتم المساس بمعلم القطاع الحكومي.

وأوضحت الوزارة أن المدارس المستقلة مجانية لجميع الطلاب، في ظل التمويل الحكومي بشكل رئيسي، مشيرة إلى أنها ستتمتع بمستوى عالي من الاستقلال في الشروط الأكاديمية.

وأشارت إلى أنها تركز على الطالب والاستخدام الفعال للموارد المالية ،وتحسين مستوى الأمان في المباني وتوفير مستوى ربحية جذاب.

وتحقق المدارس المستقلة الإثراء في المناهج والتعليم ،وتقديم الدروس الخصوصية وتوفير الأنشطة اللاصفية .

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