” التقاعد ” تؤكد إمكانية استفادة الأرملة من معاش زوجها بعد الطلاق من آخر

حمود العنزي (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه فيما يخص وضع الأرملة التي تزوجت من آخر ، يمكنها العودة للاستفادة من معاش زوجها المتوفي.

وأكدت المؤسسة أن سقوط أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمعاش، لأي سبب لا يجعله يذهب إلى المستحقين الآخرين.

وأشارت إلى أن احتساب مدة التقاعد مرهونة بالفترة التي قضاها الموظف على مرتبة وظيفية.

وذكرت المؤسسة أن نظام التقاعد ليس إرثاً أو ادخاراً كما يعتقد البعض، ويجوز للمستفيد توكيل شخص آخر لاستلام مستحقاته الشهرية بموجب وكالة شرعية.

كما استبعدت إيقاف الاستحقاق من المعاش إذا كانت الوظيفة الجديدة التي التحق بها الموظف المتقاعد خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى إمكانية الحصول على بطاقة التقاعد من خلال تطبيق المؤسسة والدخول على خدمة عرض بطاقة متقاعد.