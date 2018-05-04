استمرارًا لتلون النظام القطري الفاسد..الدوحة تستأنف علاقاتها مع الأسد

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري سقطاته، باللعب على كافة الأوتار، اتخذت الدوحة خطوات أولى لإعادة بناء العلاقات مع النظام السوري.

فبحسب تقرير نشرته ” Independent ” ، أمس الخميس ، عقد رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ عدة أيام اجتماعا مغلقا مع بعض الصحفيين السوريين وأبلغهم بأنه تم استئناف العلاقات بين سوريا وقطر.

وتم منع الصحفيين الذين حضروا الاجتماع من الكشف عن هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكنهم بحثوا ما قاله الأسد في مناقشات بينهم.

وجاء ذلك وسط المحاولات الفاشلة للنظام القطري لتشويه صورة المملكة، بعد مزاعمها بأن المملكة لم تمانع من بقاء بشار الأسد ، ولكن سرعان ما سقط قناع النظام القطري ليظهر وجهه القبيح بإعادة علاقته ببشار.

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