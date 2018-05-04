مقيم تسبب في وفاة ٤ مواطنين يطالب بمساعدته في دفع ” دية الخطأ “

علي القحطاني (صدى):

بعدما تسبب في وفاة 4 أشخاص في حادث مروري، منذ عام 2012 م ،طالب مقيم باكستاني الجنسية، ولاة الأمر وفاعلي الخير بمساعدته في دفع الدية التي بلغت قيمتها مليون و 300 ألف ريال.

وكانت الجهات الأمنية قد وقفت على الحادث الذي وقع على طريق ” مكة – الطائف ” وأقرت في تقرير لها أن الخطأ من ناحية المقيم وقع بنسبة 100 % .

وقال المقيم : ” صدر بحقي صك شرعي من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة رقم (3613898) بمبلغ دية الخطأ وقدره مليون وثلاثمائة ألف ريال، وأصبح الواجب عليّ دفع المبلغ بموجب نسبة الخطأ الذي ارتكبته، وأنا غير قادر على سداد هذا المبلغ لضيق الحال ومرض أبي حتى مات حزنًا بسبب عدم مقدرته على إخراجي من السجن “.

وأضاف: ” أحوالنا تحت خط الفقر ولا يوجد في قريتي من يعتني بعائلتي أرجوكم ساعدوني وأخرجوني من السجن لأنقذ حياة أبنائي وزوجتي وأمي طاعنة في السن ” بحسب وسائل إعلام محلية.