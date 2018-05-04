بالصور..ولي عهد دبي فوق ناطحة سحاب

أبوظبي(صدى):

ظهر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مجموعة من الصور فوق ناطحة سحاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت الصور خلال جولة ترفيهية لولي عهد دبي الملقب بـ ” فزاع ” ، بولايتي ” شيكاغو ” ، و ” نورث كارولينا ” .

ولولي عهد دبي عدد من الانجازات الرياضية ،حيث حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية للالعاب الآسيوية، وحصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر.

ويطلق عليه كشاعر لقب ” فزاع ” إذ تعني الكلمة الشخص الذي يهب ليفزع لنجدة ومساعدة كل من هم في محنة أو مأزق.