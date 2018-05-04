غضب عارم بعد تصريحات متحدث ” العقاري ” والمتضررين يردون بفيديو

عادل الحربي(صدى):

بعد تصريحات متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي ،أمس الخميس، حول عدم وصول الصندوق أحكاماً نهائية نافذة وقطعية من المحكمة في عدد من المدن ،أعرب عدد من المتضررين عن غضبهم، مطالبين بسرعة العمل بها إنفاذاً لتوجيه مجلس الوزراء رقم 82 القاضي بعدم شمول من قبل تاريخ 1432 بقرار التحويل للبنوك.

ونشر عدد من المتضررين مقطع فيديو قديم للعصيمي كان قد صرح خلاله بصدور أحكام نهائية للمتضررين في القصيم، حيث أوضح وقتها بأن الخطأ ارتكبه الموظف لعدم تقديم استئناف في الوقت المحدد، متسائلين: ” لماذا النفي الآن؟ ” .

يذكر أن العصيمي قد أكد أنه ‏لم تصل أحكام نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري في كُل من: جدة أو المدينة المنورة أو الدمام.قائلا : ” نهيب بوسائل الإعلام أن تستقي الأخبار من مصادرها الصحيحة وعبر القنوات الرسمية للصندوق “.

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