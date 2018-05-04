غضب عارم بعد تصريحات متحدث ” العقاري ” والمتضررين يردون بفيديو
بعد تصريحات متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي ،أمس الخميس، حول عدم وصول الصندوق أحكاماً نهائية نافذة وقطعية من المحكمة في عدد من المدن ،أعرب عدد من المتضررين عن غضبهم، مطالبين بسرعة العمل بها إنفاذاً لتوجيه مجلس الوزراء رقم 82 القاضي بعدم شمول من قبل تاريخ 1432 بقرار التحويل للبنوك.
ونشر عدد من المتضررين مقطع فيديو قديم للعصيمي كان قد صرح خلاله بصدور أحكام نهائية للمتضررين في القصيم، حيث أوضح وقتها بأن الخطأ ارتكبه الموظف لعدم تقديم استئناف في الوقت المحدد، متسائلين: ” لماذا النفي الآن؟ ” .
يذكر أن العصيمي قد أكد أنه لم تصل أحكام نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري في كُل من: جدة أو المدينة المنورة أو الدمام.قائلا : ” نهيب بوسائل الإعلام أن تستقي الأخبار من مصادرها الصحيحة وعبر القنوات الرسمية للصندوق “.
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وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف الصندوق العقاري تخلى عن عمله ودوره الذي أنشئ من أجله وأصبح اما يعمل لدى المقاولين والعقاريين ولمصالحهم او سمسارا لدى البنوك ليحقق لهم مزيدا من الارباح والعمولات . وقد تم اسقاط المواطن من حساباته تماما الا فيما يتعلق باستغلاله في شفط العمولات منه ومن الصندوق نفسه لمنحها للعقاريين والبنوك . يعني المواطن والصندوق هم الضحية . لكن يبقى السؤال لماذا الصندوق يترك الطريقة والنظام السابق الذي لاتكلفه او تلزمه هلله واحدة ويلجأ للنظام الحالي الذي يستنزفه مئات المليارات التي تذهب
للبنوك العقاريين والمصيبة ان هذه الاموال تعتبر خسائر على الصندوق لانها غير مستردة عكس النظام السابق الذي لا يكلف الصندوق هللة واحدة . من هذا يتضح ان وراء الاكمه ماورائها وشبهة الفساد تطل براسها .
ناصر[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 26 دقيقة
يابشر هاذا ووزيرة وراهم ظهر والا كيف يضربون بيد من حديد بقرار اعلى سلطه في الدولة حفظها الله ويضربون بااحكام القضاء عرض الحائط من يكونون
ناصر[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم اهلكهم كما اهلكت الاقوام السابقه يارب