السند: ليس من صفات المسلم التدخل في شؤون الآخرين

علي القحطاني (صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، أن المسلم ليس من صفاته التدخل في شؤون الآخرين، أو الإصرار على السؤال عن أحوال شخصية وتفاصيل حياة الآخرين التي لاتعنيه في شيء.

جاء ذلك في إجابته على سؤال ببرنامج ” يستفتونك ” ، طرحته إحدى المتابعات قائلة : ” في العمل يسألوني عن أحوالي الشخصية ،فهل لي أن أكذب أو أخفي مالا أريد إجابته ؟ “.

وقال المسند : ” لاتكذب ولكنها ليست مجبرة على الإخبار ،فممكن أن تكتفي بالإجابات العامة، والتدخل فيما لايعني ليس من صفات المسلم ” .

وفي سياق آخر، أجاب المسند عن حكم غيبة غير المسلم إذا أساء المعاملة، قائلا : ” الغيبة مذمومة ،وإذا تعرض الإنسان لأذى أو سوء معاملة، عليه الشكوى لمن له عنده سلطان ينصره على من ظلمة ”

واستشهد بقول الله تعالى : ” لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا “.