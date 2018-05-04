الإقبال الضعيف يسيطر على تذاكر مواجهة الأخضر ومصر بالمونديال

طلال الغامدي(صدى):

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن وجود إقبال ضعيف على تذاكر مواجهة الأخضر ومصر في مونديال روسيا المقرر إقامتها 25 يونيو االمقبل.

وجاءت مباراة بنما وتونس أيضًا على قائمة المباريات التي شهدت إقبال ضعيف على تذاكرها؛ حيث من المقرر إقامتها 28 يونيو.

وقال الفيفا إن تذاكر 9 مدن من إجمالي 11 لقد نفذت بالفعل، باستثناء المدينتين المتبقيتين هما: فولجوجراد، التي ستستضيف لقاء مصر والسعودية، وسارانسك التي ستحتضن لقاء بنما وتونس.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، أليكسي سوروكين، إلى أنه قد بيعت بالفعل ” 2.3 مليون تذكرة، أي 89% مما هو متوقع.. و46% منهم مواطنون روس، الذين يفضلون شراء التذاكر الأقل ثمنًا ” .