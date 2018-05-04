راكب يفتح باب طوارئ بالطائرة لشعوره بالحر

بكين(صدى):

أقدم شاب صيني على فتح باب طوارئ طائرة قبل وقت قصير من إقلاعها لأنه شعر بالحر والاختناق وأراد استنشاق الهواء النقي.

ووقع الحادث في مطار ميانيانج نانجاو عندما قرر الراكب فتح النافذة، لكنه فوجئ بانهيار باب الطوارئ بأكمله.

وقال الراكب ، عقب القبض عليه ، إنه لم يكن على دراية بأن المقبض كان جزءا من باب مخرج الطوارئ، وأضاف أنه أصيب بالذعر عندما سقط الباب.

ومن جانبها أعلنت الشرطة الصينية ، أن الراكب تم احتجازه لمدة 15 يوما، ومن المحتمل دفع غرامة قدرها 11 ألف دولار لتغطية تكاليف شركة الطيران.