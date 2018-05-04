بعد تخطيط والدهما لتهريبهما.. الشرطة الأمريكية تبحث عن طفلتين سعوديتين

فلوريدا(صدى):

تسعى شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية إلى إحباط محاولة تهريب طفلتين سعوديتين على يد والديهما إلى المملكة؛ عقب اتهام الوالد بتهمة ” عنف عائلي ” ضد زوجته.

وكان الزوج تم الإفراج عنه بعد أن تم اعتقاله خلال الأسبوع الجاري بتهمة العنف ضد زوحته؛ إلا أنه حصل قسم حماية الأطفال والتحقيق، مقاطعة هيلزبورو بمدينة تامبا على أمر من المحكمة المختصة باستلام الطفلتين عقب القبض عليه، وفقًا لصحيفة ” تامبا بي ” الأمريكية.

وتبحث الشرطة عن الطفلتين والتي تبلغ أحدهما 5 سنوات، والثانية 7 أشهر؛ بعد أن علمت أن المتهم وزوجته يخططان لاصطحاب الطفلتين ومغادرة الولايات المتحدة إلى السعودية اليوم الخميس، عقب إطلاق سراح المتهم.