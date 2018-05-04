بعد تخطيط والدهما لتهريبهما.. الشرطة الأمريكية تبحث عن طفلتين سعوديتين
تسعى شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية إلى إحباط محاولة تهريب طفلتين سعوديتين على يد والديهما إلى المملكة؛ عقب اتهام الوالد بتهمة ” عنف عائلي ” ضد زوجته.
وكان الزوج تم الإفراج عنه بعد أن تم اعتقاله خلال الأسبوع الجاري بتهمة العنف ضد زوحته؛ إلا أنه حصل قسم حماية الأطفال والتحقيق، مقاطعة هيلزبورو بمدينة تامبا على أمر من المحكمة المختصة باستلام الطفلتين عقب القبض عليه، وفقًا لصحيفة ” تامبا بي ” الأمريكية.
وتبحث الشرطة عن الطفلتين والتي تبلغ أحدهما 5 سنوات، والثانية 7 أشهر؛ بعد أن علمت أن المتهم وزوجته يخططان لاصطحاب الطفلتين ومغادرة الولايات المتحدة إلى السعودية اليوم الخميس، عقب إطلاق سراح المتهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 1 ساعة
هناك نظام لا يرحم
والاخ مسوي عنتر اجل رقعها الحين والله لا يشتتو شملكم وخذ احكام بالهبل
المر[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 1 ساعة
وهم رايحين امريكا عشان يتهاوشون كان خلوا الهواش لين يرجعو
abdul[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 57 دقيقة
يعني اش لون بيخرجوا من البلد. علي السجاد الطائر؟ مجرد ابلغ المطارات بالاسماء سيحول دون هروب الوالدين بابنائهما. اظن انها حركات لتغطية تقصيرات من قبل الشرطة في تنفيذ قرار المحكمة في وقته.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 55 دقيقة
المتهم وزوجته يعني ماهـو إلحـــاله .
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طــيب دامهن طفلتين سعوديتين وشهو ألمانع ووالديهما يريدون يأخذونهم إلى المملكة .🤔.
المر[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 26 دقيقة
حمايه الاطفال اخذ حكم من المحكمه برعايتهم لان ابوهم كان ف السجن والام مدبوغه حلني لمن القاضي يصدر حكم باعطاءهم اهلهم ولومنعوهم السفر مصيبه احسن شي يروحو المكسيك الخروج سهل ومن هناك يسافرون