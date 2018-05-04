تركي آل الشيخ: سأفتح ملف استضافة قطر لكأس العالم في سبتمبر
قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، إنه سيفتح ملف فساد قطر وإمكانية سحب تنظيم كأس العالم 2022، حال ثبوت إدانتها بانتهاك أخلاقي.
وجاء ذلك خلال إجابته على سؤال من مذيعة قناة CNN أثناء حوار أجرته القناة مع رئيس الهيئة، حيث سألته المذيعة قائلة :لقد دعوت إلى تجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 إذا ثبت إدانتها بانتهاك أخلاقي، هل رأيت أي دليل؟.
ورد آل الشيخ: أؤجل إجابتي إن شاء الله لسبتمبر، نحن نركز الآن على المنتخب وعلى كأس العالم في روسيا.
ونفى آل الشيخ عدم تصويت المملكة لصالح المغرب لاستضافة كأس العالم، قائلًا: نحن نبحث عن مصالح المملكة، لم نحدد موقفنا بالضبط حتى الآن، لكن مصالح المملكة العربية السعودية فوق كل اعتبار.
abdul[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة
الرازق في السماء والحاسد في الارض. اللي حيقام في قطر كأس العالم وليس كأس المملكة او حتي كأس الخليج. ماهاذا الفجور في الخصومة؟ خلِّي فيفا تحقق في الموضوع.
فيصل[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر مغرق انها بترتشي اخي ومو جديد عليها وهذه وثائق عالمية اللي عم تثبت هيك
رند[ عدد التعليقات: 9126 ] نشر منذ 53 دقيقة
سبتمبر🤔 تركي لو سمحت تگلم عربي علشان أفهم مثل ماقلت:
–
مشتاق والله العظيم بالشوق قلبي ممتلي
أهيم في حبگك أهيم و الكون هذا لك و لي💖
:
بيت جميل الله عليك🌹
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 15 دقيقة
. طـــــــــــــــــــــــــيب .
صداوي[ عدد التعليقات: 1867 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههه لا ياشيخ مين حظرتك هذا قرار يخص الفيفا وانت أساسا تعمل تحت مظلة الفيفا يعني الفيفا ممكن يشيلونك انت 😂