تركي آل الشيخ: سأفتح ملف استضافة قطر لكأس العالم في سبتمبر

ماجد محمد(صدى):

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، إنه سيفتح ملف فساد قطر وإمكانية سحب تنظيم كأس العالم 2022، حال ثبوت إدانتها بانتهاك أخلاقي.

وجاء ذلك خلال إجابته على سؤال من مذيعة قناة CNN أثناء حوار أجرته القناة مع رئيس الهيئة، حيث سألته المذيعة قائلة :لقد دعوت إلى تجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 إذا ثبت إدانتها بانتهاك أخلاقي، هل رأيت أي دليل؟.

ورد آل الشيخ: أؤجل إجابتي إن شاء الله لسبتمبر، نحن نركز الآن على المنتخب وعلى كأس العالم في روسيا.

ونفى آل الشيخ عدم تصويت المملكة لصالح المغرب لاستضافة كأس العالم، قائلًا: نحن نبحث عن مصالح المملكة، لم نحدد موقفنا بالضبط حتى الآن، لكن مصالح المملكة العربية السعودية فوق كل اعتبار.