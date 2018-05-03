آل الشيخ يهنيء القحطاني بمناسبة اعتماد النظام الأساسي لاتحاد الأمن السيبراني

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، رسالة تهنئة لمستشار الديوان الملكي سعودة القحطاني؛ بمناسبة اعتماد النظام الأساسي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم قبل قليل اعتماد النظام الأساسي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والذي رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بالتوفيق لأخي العزيز سعود القحطاني وزملائه في الاتحاد ومبارك لنا هذه السرعة والاحترافية والإنجازات المتتالية ” .

ورد عليه سعود القحطاني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” أشكر أخي الغالي أبوناصر على دعمه المتواصل لمسيرة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. النظام الاساسي للاتحاد سيشكل مرحلة جديدة إن شاء الله نحو مأسسة وحوكمة أعمال الاتحاد في كافة المجالات وتهيئة الطريق نحو شراكات أولمبية دولية ” .

وأشار إلى رابط التنظيم http://files.safcsp.org.sa/docs/rules.pdf