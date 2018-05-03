” موبايلي ” تفتح باب التقديم على وظائف إدارية للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي للاتصالات، باب التوظيف على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين،عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من اليوم الخميس حتى 13 مايو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي مهني الشكاوى والنزاعات.

– أخصائي مهني تنفيذ الشبكات.

– مدير تكامل الحلول.

– المدير التنفيذي للرصد.

– أخصائي مهني أقساط التأمين.

– مهني إداري.

– أخصائي مهني تنفيذ الشبكات.

– مدير أخصائي تخطيط خدمة العملاء.

– مدير أخصائي أعمال خدمة العملاء.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا.