أحد يضمن البقاء في دوري المحترفين بثنائية في شباك الطائي

طلال الغامدي(صدى):

حقق نادي أحد، اليوم الخميس، فوز ثمين على نظيره الطائي بهدفين مقابل هدف؛ ليضمن الصعود إلى دوري المحترفين؛ حيث فاز في مباراتي الذهاب والأياب بمجموع 7-1.

وأحرز الأهداف لأحد أُحد محمد عطية في الدقيقة 59 والعُماني محسن جوهر بعدها بسبع دقائق، بينما قلّص أحمد عبده الفارق في الدقيقة قبل الأخيرة.

يجدر الإشارة إلى أن أحد احتل أُحد المركز الأخير في دوري المحترفين الموسم المنقضي، ليخوض مواجهة الملحق أمام الطائي ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يلتقي الكوكب مع الرائد، غدًا الجمعة، في إياب ملحق الصعود، حيث تغلب الرائد 4-1 على الكوكب في الذهاب.