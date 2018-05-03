بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع الحوثيين بصعدة
أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، سيطرة الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي على عدد من المواقع التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة.
وأوضح قائد بالجيش اليمني أن قوات اللواء 63 استعادت مواقع تقع قبالة قرية ” آل صحان ” في باقم، حيث عثرت على صواريخ من نوع ” زلزال 1 ” ومنصات صواريخ.
وكان طيران التحالف استهدف خبيرين تابعين للمليشيا الإرهابية ومختصين في صناعة وإعداد الصواريخ بجبهة علب شمال صعدة، إحداهما إيراني الجنسية والآخر لبناني الجنسية.
الواقع[ عدد التعليقات: 6122 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم هؤلاء هم رجال اليمن الحقيقين وليس الحوثي المجوسي الإيراني الساقط
فهد[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصر الجيش اليمني على ميلشيات الحوثي المجرمة
abdul[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 1 ساعة
والجيش الاماراتي يحتل جزر سوقطري بما في ذالك مواقع اشجار دم الاخوين ونقل بعضها الي ابو ظبي