بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع الحوثيين بصعدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، سيطرة الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي على عدد من المواقع التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة.

وأوضح قائد بالجيش اليمني أن قوات اللواء 63 استعادت مواقع تقع قبالة قرية ” آل صحان ” في باقم، حيث عثرت على صواريخ من نوع ” زلزال 1 ” ومنصات صواريخ.

وكان طيران التحالف استهدف خبيرين تابعين للمليشيا الإرهابية ومختصين في صناعة وإعداد الصواريخ بجبهة علب شمال صعدة، إحداهما إيراني الجنسية والآخر لبناني الجنسية.