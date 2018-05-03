” الاتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين والخريجات الجدد،في إطار برنامج احتضان المواهب.

وأوضحت أن الوظائف؛ لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– مهندس تخطيط شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإلكترونيات والاتصالات، الكمبيوتر، هندسة البرمجيات).

– مهندس تخطيط شبكات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإلكترونيات والاتصالات، الكمبيوتر، هندسة البرمجيات).

– محلل السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، الهندسة الصناعية، هندسة الأنظمة).

وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول هنا .