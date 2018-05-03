بالفيديو.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون بالجوف
تمكنت وزارة التجارة والاستثمار خلال حملاتها الرقابية بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط مستودع بالجوف تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون وذلك بعد تعبئة صابون مجهول المصدر في علب تحمل علامة “ تايد ” التجارية.
وأوضحت الوزارة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم ضبط 350 ألف علبة مغشوشة جاهز للبيع وعلب جاهزة للتعبئة.
"التجارة" خلال حملاتها الرقابية بمساندة الجهات الأمنية تداهم مستودع بالجوف تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون وذلك بعد تعبئة صابون مجهول المصدر في علب تحمل علامة “تايد” التجارية ، تم ضبط 350 ألف علبة مغشوشة جاهز للبيع وعلب جاهزة للتعبئة pic.twitter.com/JplxqPkipC
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ٣ مايو ٢٠١٨
فيصل[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذولا نصابين مخادعين
الحربي[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، مَع تايد Tide في الغسيل ☑️ مَا فِيه شَيْء مُستحيل 😂😂😂
وعلشان دعاية صابون تايد القويّة + سذاجة المستهلك بسرعة التصديق 👀= الغش مَا هُو مُستحيل😂
لكنّ وزارة التجارة والإستثمار ، طاحت وأطاحت بالمهابيل 😂 وصار التسويق مُستحيل 😂😂😂
مَع وافر المحبة .
فهد[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منكم مخادغين