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بالفيديو.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون بالجوف

بالفيديو.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون بالجوف
علي العنزي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار خلال حملاتها الرقابية بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط مستودع بالجوف تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون وذلك بعد تعبئة صابون مجهول المصدر في علب تحمل علامة “ تايد ” التجارية.

وأوضحت الوزارة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم ضبط 350 ألف علبة مغشوشة جاهز للبيع وعلب جاهزة للتعبئة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين

هاذولا نصابين مخادعين

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، مَع تايد Tide في الغسيل ☑️ مَا فِيه شَيْء مُستحيل 😂😂😂

وعلشان دعاية صابون تايد القويّة + سذاجة المستهلك بسرعة التصديق 👀= الغش مَا هُو مُستحيل😂

لكنّ وزارة التجارة والإستثمار ، طاحت وأطاحت بالمهابيل 😂 وصار التسويق مُستحيل 😂😂😂

مَع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم منكم مخادغين

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