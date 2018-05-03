بالفيديو.. ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون بالجوف

علي العنزي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار خلال حملاتها الرقابية بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط مستودع بالجوف تستغله عمالة مخالفة في غش الصابون وذلك بعد تعبئة صابون مجهول المصدر في علب تحمل علامة “ تايد ” التجارية.

وأوضحت الوزارة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم ضبط 350 ألف علبة مغشوشة جاهز للبيع وعلب جاهزة للتعبئة.