تجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية ضمن ” جودة الحياة 2020 “

حمود العنزي (صدى):

يعمل برنامج ” جودة الحياة 2020 ” على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، حيث يتطلع إلى تأهيل 7500 معلمة وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

كما يسعى البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، حيث يعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة.

ويعمل على زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8 إلى 55%، والمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالميًا من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأوليمبية.

يُذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق برنامج جودة الحياة 2020 الذي تضمن 10 مبادرات تشكل نقلة تاريخية في المملكة.

اقرأ أيضًا