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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب
واس(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع المغرب الشقيق تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 50 دقيقة

ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية… من النقاط الهامة جدا

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 39 دقيقة

هذا ليس غريبا على خادم الحرمين وملكنا العظيم

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