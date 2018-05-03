فروع الأهلي إسناد تعلن عن وظائف خالية

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة الأهلي إسناد لتأجير السيارات، التابعة للبنك الأهلي، إنها في حاجة إلى موظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتيه:

– موظف تجميع (جدة).

– وكيل مركز الاتصال (الرياض وجدة).

– موظف خدمة العملاء- ما بعد البيع (الرياض وجدة).

– مسؤول الدفع (جدة).

– موظف خدمة عملاء (جدة).

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنا .