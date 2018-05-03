شروطك للزواج.. تزوج القوية وابتعدي عن الرجل متحجر العقل

عادل الحربي(صدى):

” شروطك للزواج ” .. الزواج هو قرار مصيري يحدد تفاصيل الحياة القادمة والمستقبل فإذا لم يكن مبني على قواعد وشروط عقلانية وعاطفية صحيحة ةفكر واضح يؤدي إلى زواج فاشل ومستقبل باهت لا ملامح له.

وأساس الزواج النجاح هو شروط معينة يحددها الرجل والمرأة في شريك حياتهم المجهول وعلى أساسها يتم الاختيار العقلي والعاطفي، لذلك دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” #شروطك_للزواج ” كتاب معلوماتي جماعي يتطلع عليه الجميع قبل الإقدام على هذه الخطوة.

حيث حددت ” غلا ” أهم شروطها للزواج في علاقة زوجها بأهله، قائله ” علاقته مع أهله لأن اللي مافيه خير لأهله مافيه خير للناس وأنا راح أكون من ضمن أهله ” ، فيما قالت أخرى ” انا متزوجة بس لو يرجع الزمن أهم شرط احبه، يا بنااااات تزوجوا الشخص اللي تحبوونه ابعدي عن الزواج التقليدي ” .

وأكدت أخرى أن معيارها في الزواج هو علاقة الرجل بربه، مغرده ” رجل يصلي، يخاف ربه، مقبول الشكل، متعلم، مايدخن ، ذا المهم ” .

وأضافت ” أماني ” : ” مايدخّن ولا يشيّش، محافظ ع صلاته، يكون اخلاق، يكون راتبه متوسط مو قليل ولا كثير، يوفّر بيت مو يسكنّي مع اهله، يكون وسيم بس مو مره، ماعنده اصحاب إلا بس 1 ولا 2 ” .

بينما أوضحت ” خلود ” أن أهم شيء يعرف كيف يتعامل مع الأنثى، قائله ” أول وأهم شي يعرف كيف يتعامل مع الأنثى ويقدرها ويعرف قيمتها مو يعاندها ويتسلط عليها ولا يعاملها معاملة واحد من اخوياه!!، ويكون وجهه حسن بشوش يضحك ويمزح واذا زعل شوي ويرضى وأهم شي يحب الطلعات والسفرات واللعب ويكون مرتاح ماديًا وعقله مو متحجر وبالجنه ان شاء الله ” .

وجاء دور الرجال ليكشفوا عن شروطهم للزواج، حيث نصح ” ماجد ” بني عشيرته من الرجال بالزواج من واحدة قوية، قائلًا ” لا تتزوج وحدة رقيقة وحساسة أول ما تصرخ عليها تصيح وتقلبلك البيت نكد اتزوج وحده شخصيتها قويه انت تضرب وهي تضرب، بالمختصر تكون فله ” .

كما أشار ” محمد ” أن أهم شيء في زوجته ألا تكون على علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، مغردًا ” ما تكون مكلمة غيري، ومن يوم تدخل بيتي تكون حاذفة جميع برامج التواصل الاجتماعي وما تمسك جوالها الا يوم الخميس بس تكلم اهلها واتساب وتزور اهلها بس يوم الجمعة من العصر للمغرب واذا دلعتها خليتها للعشا وكل يوم تطبخ لي الاكله اللي ابيها، اي شرط تخالفه على طول بطلقها ” .