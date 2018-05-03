مراهقة تشكو والدتها لتقليص مصروفها إلى ألف دولار

واشنطن(صدى):

أثارت مراهقة أمريكية تُدعى نيكوليت 15 عاماً ، ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعتراضها على معاملة والدتها لها، لتقليصها مصروفها الشهري من خمسة آلاف دولار إلى ألف دولار شهرياً .

وقالت الفتاة خلال حلولها ضيفة بصحبة والدتها في إحدى حلقات دكتور فيل، إن والدتها تجبرها على العيش كفلاحة وطالبت بمنحها ٢٥٠٠ دولار لأنها تعمل طوال الوقت ولا تتفرغ لها.

عاشت المراهقة حياتها بين السائق والمربين ومصممي الأزياء وبطاقات الائتمان التي بلا حدود ، وأشارت إلى أنها الحياة الوحيدة التي طالما عرفتها، حيث حصلت في عيد ميلادها السابق على سيارة قيمتها ٢٣١ ألف دولار.

وكانت الأم اعترفت بأن ابنتها قد تنفق عشرة آلاف دولار شهريا من بطاقات الائتمان بالرغم من حصولها على مصروفها.