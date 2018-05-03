تغريدة تكشف معاناة نجم ليفربول منذ 6 سنوات

نواف السالم(صدى):

بالرجوع إلى عام 2012 نجده كان شابًا فقيرًا يحاول البحث عن وظيفه لسد حاجته في هذا العالم البائس حسبما كان يرى حينها؛ حيث غرد عبر حسابه الشخصي قائلًا: ” الحياة عبارة عن قمامة في هذا العمر بدون مال.. أحتاج وظيفة ” .

لم يكن يعلم الشاب صاحب الـ 18 عامًا حينها أنه قد يصبح في عام 2018 على بعد خطوات من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أحد أفضل وأقوى المسابقات الرياضية، وهو اللاعب الاسكتلندي أندرو روبيرتسون.

ويلعب أندرو روبيرتسون صاحب الـ 24 عامًا حاليًا كظهير أيسر لنادي ليفربول ؛ الذي وصل أمس لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على روما.

وبالنظر لوضع اللاعب الفقير في 2012، نجده الان قد بلغت قيمته السوقية الآن 10 ملايين يورو؛ بعد أن تمسك بأحلامه واستغل فرصته منذ أن بدأ اللعب في صفوف نادي كوينز بارك رينجرز ، ثم انتقل لفريق ديندي يونايتيد ومنه إلى هال سيتي ثم ليفربول.