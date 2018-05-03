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كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن وظائف شاغرة

كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “ MBSC ” -، بالتعاون مع بابسون العالمية، عن حاجتها لموظف لشغل وظيفة إدارية شاغرة، تحت مسمى ” مدير البرنامج- مختبر المشروع ” ؛ وذلك للعمل بمركز ريادة الأعمال التابع للكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وقالت إن الوظيفة لحمَلة درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول هنــــا .


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