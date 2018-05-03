كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “ MBSC ” -، بالتعاون مع بابسون العالمية، عن حاجتها لموظف لشغل وظيفة إدارية شاغرة، تحت مسمى ” مدير البرنامج- مختبر المشروع ” ؛ وذلك للعمل بمركز ريادة الأعمال التابع للكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وقالت إن الوظيفة لحمَلة درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول هنــــا .