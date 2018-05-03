بالفيديو.. نور الغندور: تقديمي لشخصية سعودية يقلل من قيمة العمل
كشفت الفنانة المصرية نور الغندور المقيمة في الكويت منذ طفولتها، عن سبب عدم عملها في مسلسل سعودي وتقديمها لأحد الأدوار السعودية .
حيث ردت الغندور على سؤال أحد المتابعين ” ليش ما تقدمين مسلسل سعودي ” ، قائلة ” أول شئ تحية لكل الشعب السعودي .. يمكن لأي لا أٌجيد اللهجة السعودية.. فلو قدمت دور سعودي ما راح أجيدة وراح أقلل من قدر العمل الفني ” .
وتابعت نور ” لو متابعيني من ايام الدراسة كان عندي اصدقاء وزمايل أتعلم منهم اللهجة السعودية بس وأنا معاهم اتكلمها أسيبهم أنسى ” .
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