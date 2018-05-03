ديمبا: لم أتوقع تدريب أحد ولكني دعوت الله بالعيش في المدينة

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب البلجيكي الجديد لنادي أحد سيدو ديمبا، أنه توجه بالدعاء إلى الله بأن يرزقه بالعيش في المدينة المنورة قبل أن يتولى تدريب نادي أحد.

وقال ” ديمبا ” في حوار لبرنامج ” في المرمى ” : ” دعوت الله أن يرزقني العيش في المدينة، وتحققت أمنيتي خلال بضعة أيام، وسأحاول النجاح في هذه المهمة لأنني أملك الكثير من الخبرة كلاعب أو مدرب ” .

وأشار إلى أنه جاء إلى المملكة معتمرًا منذ عدة أشهر ولم يتوقع أن يتولى تدريب أحد، لافتًا إلى أنه سيحاول النجاح في مهمته بما يمتلك من خبرة كلاعب ومدرب.

يجدر الإشارة إلى أن أحد ختم مسابقة دوري المحترفين بوجوده في المركز الأخير، ولكنه يقترب بقوة من البقاء في الدوري بعدما نجح في الفوز بخماسية نظيفة على الطائي خلال الأسبوع الماضي ضمن ذهاب الملحق.

