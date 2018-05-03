كافاني يكشف عن رسالته الخاصة لنيمار بعد خلافهما العميق

نواف السالم(صدى):

كشف نجم باريس سان جيرمان كافاني، أنه كان على خلاف عميق مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة الماضية، وإنه في النهاية بادر بتخفيف التوتر بينهما.

وقال كافاني في مقابلة إذاعية مع ” مونتي كارلو ” : نعم كان هناك خلاف عميق بيني وبين نيمار عقب قصة ركلة الجزاء، وتسببت تلك الحادثة بشرخ في علاقتنا، واستمر ذلك طويلاً حتى بادرت بالحديث معه بشكل شخصي ” ؛ في إشارة إلى ركلة الجزاء في مطلع موسم الدوري الفرنسي أمام ليون.

وتابع: ” أبلغت نيمار بأنني أول من سيساعده لتحقيق الإنجازات الشخصية لأنه نجم كبير، والحقيقة أنني عكس ذلك، لكن طلبت منه أن يضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، وما بعد ذلك يمكن تحقيقه ” .

وبشأن عدم حصوله على الكثير من التمريرات في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عندما كان نيمار يقوم بمهمة صناعة اللعب، علق: ” لا أعرف سبب ذلك، لكن ربما أنني لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة أكثر من خصم، كما أن الفريق لا يقوم على لاعب واحد، بينما أي لاعب حتى لو كانت قدراته عادية، يستطيع تقديم الإضافة عندما يلعب لأجل المجموعة ” .