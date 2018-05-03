رئيس الاتحاد السابق: كأس الملك للعميد ودوري الأبطال للملكي

ماجد محمد(صدى):

توقع رئيس نادي الاتحاد السابق حاتم علي باعشن، نجاح العميد في مواجهة الفيصلي واقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغرد باعشن عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” مهنئًا ريال مدريد بالصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث غرد: ” بمشيئة الله كأس ملكنا الغالى ابو فهد للعميد وكأس بطولة اوروبا للملكى. مبروك تأهل الميرينغى الى النهائي كعادته ” .

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية يوم 12 مايو.