رئيس الاتحاد السابق: كأس الملك للعميد ودوري الأبطال للملكي
توقع رئيس نادي الاتحاد السابق حاتم علي باعشن، نجاح العميد في مواجهة الفيصلي واقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وغرد باعشن عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” مهنئًا ريال مدريد بالصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث غرد: ” بمشيئة الله كأس ملكنا الغالى ابو فهد للعميد وكأس بطولة اوروبا للملكى. مبروك تأهل الميرينغى الى النهائي كعادته ” .
يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية يوم 12 مايو.
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