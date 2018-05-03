” كلمة وفاء تقولها لمن ” يتصدر تويتر.. والمرابطون يُتوجون بجهودهم

نايف السالم(صدى):

أطلق المواطنون هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان ” كلمة وفاء تقولها لمن ” ليقدم كل منهم كلمة شكر لمن يراه يستحقها، حيث أن رجال الأمن والأم هم أكثر من نالوا الثناء والتقدير.

وقال أحد النشطاء : الجنود البواسل على أرض البطولات بالحد الجنوبي، قدموا أعظم صور التضحيات والوفاء، دفاعا عن حدود هذا الوطن الغالي الله ينصرهم.

وأضاف آخر : كلمة وفاء تقال لجنودنا البواسل في بلادي، أنتم الفخر، ولكم القدر العالي بين كل جنود الأمم والدول، فأنتم رمز للشجاعة رمز للرجولة رمز للشهامة، سهرتم ليرتاح المواطن والمقيم وقدمتم الأرواح فداء.