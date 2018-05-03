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بالفيديو.. دلع حليمة بولند وضحكتها يثيران السخرية عبر الأنترنت

بالفيديو.. دلع حليمة بولند وضحكتها يثيران السخرية عبر الأنترنت
نورة الشهري (صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، موجة من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب رقصها وضحكتها أثناء تصويرها لإعلان.

وأظهر مقطع الفيديو بولند وهي ترقص وتغني وتتمايل خلال وضعها للمكياج وتصفيف شعرها، وفجأة راحت تضحك بطريقة مجنونة بعدما قامت خبيرة التجميل بمغازلة جمالة، مما عرض الإعلامية الكويتية للسخرية من متابعيها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4625 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي من يوم * #حليمة لا تمثلنا *!!
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وهي ماهي مترقعه * صارت تحذف شمال ***!!!
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يبغالها وزنيه *!!! هههههههههههههههههههههههه

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