بالفيديو.. دلع حليمة بولند وضحكتها يثيران السخرية عبر الأنترنت
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، موجة من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب رقصها وضحكتها أثناء تصويرها لإعلان.
وأظهر مقطع الفيديو بولند وهي ترقص وتغني وتتمايل خلال وضعها للمكياج وتصفيف شعرها، وفجأة راحت تضحك بطريقة مجنونة بعدما قامت خبيرة التجميل بمغازلة جمالة، مما عرض الإعلامية الكويتية للسخرية من متابعيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29215 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29215 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل شوي جتني صورة لذبيحة معلقه
سبحان الله كنها ثلاثينية مطلقه
ارداف وًجسم وخصر وصدر😱😱😱
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16694 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 4625 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي من يوم * #حليمة لا تمثلنا *!!
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وهي ماهي مترقعه * صارت تحذف شمال ***!!!
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يبغالها وزنيه *!!! هههههههههههههههههههههههه