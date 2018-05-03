زوجة تطلب الطلاق.. زوجها يعاكس والدتها ويغازل شقيقتها

المنامة(صدى):

في مشهد مثير للدهشة رفعت زوجة قضية طلاق على زوجها بالمحكمة الكبرى الشرعية بالبحرين؛ لقيامه بمعاكسة والدتها وشقيقتها وشقيقها الصغير.

وقالت محامية الزوجة صاحبة الـ 24 عامًا أنها لاحظت قيام زوجها بتصرفات غير سوية مع والدتها؛حيث يواصل مغازلتها ومداعبتها، والأمر بالمثل مع شقيقتها وشقيقها، موضحة أنها لم ترزق حتى الأن بأطفال منه.

ولفتت المحامية إلى أن الزوج أجبر زوجته على أن تسكن ببيت أبيه؛ حيث أنها رفضت ورغم ذلك لم يهتم لرفضها.

وأضافت أنه يستمر فيما بينه وبين زوجته بالتعبير المتكرر عن إعجابه بوالدتها وبشقيقها بأسلوب غير سوي؛ حسبما وصفته.

وفي مفاجئة اعترف الزوج بالفعل بقيامه بذلك؛ إلا أنه قال مبررًا أنه على سبيل المزاح ليس إلا؛ إلا أن المحكمة قضت برفض دعوى الزوج وطالبته بتطليق زوجته.