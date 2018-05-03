بالفيديو.. مواطن يضع ” ضبًا ” في بوكية ورد ويهديه لطفل مريض
في لقطة طريفة وثق مواطن لحظة إهداؤه ” ضبًا ” لطفل مريض بالمستشفى؛ لينحرف عن الإطار الطبيعي للهدايا التي تقدم للمرضى كالورد أوما شابه ذلك.
ووضع المواطن ” الضب ” في بوكية ملون كالورود، وربط شريطة حمراء حول رقبته ليبدو كالهدايا المتعارف عليها.
وتفاعل المواطنين مع الفيديو ما بين مؤيد ومعارض؛ حيث انتقده البعض معتبرين أنه قد يساعد على نقل العدوى، بينما رأى أخرون أنها هدية مختلفة وطريفة؛ قد تفرح الطفل أكثر من الورود.
نهي[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي قاصد يفرحه ولا يرعبه هههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29215 ] نشر منذ 2 ساعتين
من متى كان الظلم وسيلة لنقل العدوى
باالعكس
أجمل هدية
وياريت عندهم مطبخ فاالمستشفى وقدر ضغط😋😋😋😋
فهد[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 2 ساعتين
هدية مختلفة ورائعة
شيخين1[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة
الا في قمة الحيونة
الواقع[ عدد التعليقات: 6121 ] نشر منذ 21 دقيقة
لو جبت وزغ وثعابين بالمرة كان كملت هديت السحالي والزواحف
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10323 ] نشر منذ 21 دقيقة
أبك أبك أبك الله يســتر لا تقــولون هـــذا أنـا .😳🙄🤔😅.
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بعـديـن ألضــب تـراه أليف مَهـو شــين لِلـي يعـرِف يـربيه .💞.
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وشفتوا ألطفـل كيف مبتــسم مهـو خايفِـن مِـن ألضــب .🤗🤗.