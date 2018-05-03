بالفيديو.. مواطن يضع ” ضبًا ” في بوكية ورد ويهديه لطفل مريض

عادل الحربي(صدى):

في لقطة طريفة وثق مواطن لحظة إهداؤه ” ضبًا ” لطفل مريض بالمستشفى؛ لينحرف عن الإطار الطبيعي للهدايا التي تقدم للمرضى كالورد أوما شابه ذلك.

ووضع المواطن ” الضب ” في بوكية ملون كالورود، وربط شريطة حمراء حول رقبته ليبدو كالهدايا المتعارف عليها.

وتفاعل المواطنين مع الفيديو ما بين مؤيد ومعارض؛ حيث انتقده البعض معتبرين أنه قد يساعد على نقل العدوى، بينما رأى أخرون أنها هدية مختلفة وطريفة؛ قد تفرح الطفل أكثر من الورود.