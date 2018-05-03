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بالفيديو.. مواطن يضع ” ضبًا ” في بوكية ورد ويهديه لطفل مريض

بالفيديو.. مواطن يضع ” ضبًا ” في بوكية ورد ويهديه لطفل مريض
عادل الحربي(صدى):

في لقطة طريفة وثق مواطن لحظة إهداؤه ” ضبًا ” لطفل مريض بالمستشفى؛ لينحرف عن الإطار الطبيعي للهدايا التي تقدم للمرضى كالورد أوما شابه ذلك.

ووضع المواطن ” الضب ” في بوكية ملون كالورود، وربط شريطة حمراء حول رقبته ليبدو كالهدايا المتعارف عليها.

وتفاعل المواطنين مع الفيديو ما بين مؤيد ومعارض؛ حيث انتقده البعض معتبرين أنه قد يساعد على نقل العدوى، بينما رأى أخرون أنها هدية مختلفة وطريفة؛ قد تفرح الطفل أكثر من الورود.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي قاصد يفرحه ولا يرعبه هههه

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 2 ساعتين

هدية مختلفة ورائعة

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة

الا في قمة الحيونة

[ عدد التعليقات: 6121 ] نشر منذ 21 دقيقة

لو جبت وزغ وثعابين بالمرة كان كملت هديت السحالي والزواحف

[ عدد التعليقات: 10323 ] نشر منذ 21 دقيقة

أبك أبك أبك الله يســتر لا تقــولون هـــذا أنـا .😳🙄🤔😅.
.
بعـديـن ألضــب تـراه أليف مَهـو شــين لِلـي يعـرِف يـربيه .💞.
.
وشفتوا ألطفـل كيف مبتــسم مهـو خايفِـن مِـن ألضــب .🤗🤗.

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