لأسباب مجهولة.. حارس بنك يقتل زميله طعنا بجدة
تعرض موظف حراسات لأحد البنوك المحلية بحي النسيم في جدة، اليوم الخميس، إلى القتل بطعنة وجهها له آخر على خلفية خلاف بينهما لأسباب مجهولة.
وتباشر الجهات الأمنية في جدة الحادث الآن، حيث تتواجد دوريات الأمن ومركز شرطة الجامعة لمباشرة التحقيق، كما تم التحفظ على القاتل وسلاح الجريمة في مسرح الجريمة.
وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم نقل القاتل إلى المستشفى لعلاجه من إصابة تعرض لها أثناء الشجار مع الضحية، وتم التوصل إلى أنه يعمل حارسًا للقسم النسائي لأحد البنوك الواقعة على شارع علي مرتضى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29215 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكلة الي يقتل عندنا
يوم يجي يذبح واحد
يدري أن هناك واسطات وطلبات وحب اخشوم
وديات باالملايين
ومواقع تواصل تشتغل لجمع الدية
فيقتل وبدم بااااارد
عرفتوا ليش القتل مزدهر 🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29215 ] نشر منذ 1 ساعة
أيضآ أعيد وأقولها
العبرة ليست في كترة عداد التعليق
لكن في الفهم والمعنى🤔
شيخين1[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب وبعدين لاجديد يوميا يوميا يوما قتل في السعودية يعني كل يوم جريمة تعودنا وكاانا في مصر وهاذا الكلام والتصاريح تعودنا عليها في بلدنا تكفون دورو على الاسباب الي تخلي الابن يقتل ابوه الاخ يذبح اخوة والطفل الي بكرة يكبر بيقتل امة ياااااهوووووووووووه الا متى واحنا في قتل وقتيل