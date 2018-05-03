لأسباب مجهولة.. حارس بنك يقتل زميله طعنا بجدة

نايف السالم(صدى):

تعرض موظف حراسات لأحد البنوك المحلية بحي النسيم في جدة، اليوم الخميس، إلى القتل بطعنة وجهها له آخر على خلفية خلاف بينهما لأسباب مجهولة.

وتباشر الجهات الأمنية في جدة الحادث الآن، حيث تتواجد دوريات الأمن ومركز شرطة الجامعة لمباشرة التحقيق، كما تم التحفظ على القاتل وسلاح الجريمة في مسرح الجريمة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم نقل القاتل إلى المستشفى لعلاجه من إصابة تعرض لها أثناء الشجار مع الضحية، وتم التوصل إلى أنه يعمل حارسًا للقسم النسائي لأحد البنوك الواقعة على شارع علي مرتضى.