أحد يتحدى الطائي بتغريدة محذوفة مثيرة للجدل

ماجد محمد(صدى):

حذف الحساب الرسمي لنادي أحد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة مثيرة للجدل حول المباراة المرتقبة ضمن إياب ملحق دوري المحترفين.

ووجه حساب النادي في تغريدته المحذوفة إلى نادي الطائي الذي سيقوم بلقائه في المباراة، قائلًا ” جيناكم يابعد حي كرم الضيافة خارج الملعب عليكم وداخل الملعب علينا ” .

وأثارت هذه التغريدة الجدل بين المغردين ومتابعين النادي، معتبرين أنها بعيده كل البعد عن كرة القدم والروح الرياضية السامية، ما أدى إلى حذف النادي لها مباشرة.

يُذكر أن نادي أحد يحل ضيفًا على نظيره الطائي ضمن مباراة إياب ملحق دوري المحترفين، اليوم الخميس، عند الـ7:25 مساءً على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.