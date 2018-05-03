” شبيه صلاح ” يروي مواقف كوميدية تعرض لها بسبب نجم ليفربول

نواف السالم(صدى):

اكتسب الشاب المصرى أحمد بهاء، الذي يعمل مهندسًا في إحدى شركات الاتصالات في مصر، ويقيم في منطقة فيصل جنوب الجيزة، بعض الشهرة خلال الفترة الأخيرة وذلك لأنه حمل ملامح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح.

وقال الشاب أحمد بهاء، إنه ذاع صيته مؤخرًا من خلال الصحف العالمية، عقب اكتشافهم الشبه الذى جمع بينه وبين أفضل لاعب لكرة القدم فى أفريقيا، مشيرًا إلى أنه تعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب هذا الشبه.

وأضاف ” شبيه صلاح ” ، أن الناس يلقبونه ” بشبيه محمد صلاح ” لتشابه الملامح بشكل كبير بينهما، وعندما يسير في الشارع يعتقد الكثيرون أنه هو اللاعب بالفعل فيستوقفونه ويصافحونه ويعانقوه، على اعتبار أنه محمد صلاح، مؤكدًا أنه يحاول إقناعهم أنه ليس اللاعب وأنه شخص آخر لكن الغالبية منهم لا تصدق ويصرون على التقاط صور معه على أنه نجم ليفربول؛ فيخضع لرغبتهم طالما أنهم غير مقتنعين بكلامه.

وأشار” بهاء ” ، إلى إنه ألتقى ” صلاح ” وجلس معه في منزله، لافتًا إلى أن صلاح قال له: ” لست أنت الذي تشبهني بل أنا الذي أشبهك ” ، وصارت صداقة بينهما، مضيفًا أنه قابله مرة أخرى خلال حفل تسليم صلاح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وأوضح الشاب أحمد بهاء أن بعض الشركات أصبحت تقدمه للدعاية لمنتجاتها باعتباره شبيه صلاح، ويتقاضى من وراء ذلك أجرًا مجزيًا، مختتمًا حديثه: ” صلاح تسبب في إسعاد المصريين وسعادتي أنا شخصيًا ” .