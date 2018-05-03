بالصور.. طبيبة توثق تخرجها من الكلية بعد 6 سنوات بـ ” جبل كتب “

تركي السالم(صدى):

وثقت خريجة كلية الطب من جامعة جازان بشرى القاضي، دراستها لمدة 6 سنوات بـ ” جبل كتب ” تجاوز طوله المترين.

وعرضت الطالبة حصيلة ما درسته طوال هذه المدة في الجامعة من ملخصات ومناهج وكتب، في شكل جبل فوق بعضه البعض، مشيره إلى أنها فخورة جدًا بما قامت به من إنجاز.

وأوضحت ” القاضي ” أن هذه اللحظة كانت تنتظرها منذ 6 سنوات، حيث كانت حريصة طوال فترة دراستها على جمع ما تدرسه من كتب وملخصات كلما انتهت منها وتضعها في مكتبتها، حتى كونت هذا الكم الهائل من الأوراق.