بالصور.. أول ظهور لسيارة بورش لسباقات الصحراء

متابعات(صدى):

صمم الفنان ماسون واتسون ، سيارة رالي من بورش والتي أٌطلق عليها الميشن X الافتراضية ، بالفوتوشوب بغرض الحمع بين “الأبعاد البديعة والتصميم البسيط لسيارة 356 وبين الشعور المكشوف والمرح لموديل مانكس”، وتعتبر مانكس سيارة سباقات بتركيز على الصحراء والتعامل مع الرمال.

ميشن X الافتراضية تبدو قادرة على التعامل مع أي تضاريس وعرة بسهولة في سرعات مرتفعة للغاية بالاعتماد على طاقتها الكهربائية فحسب، كما تتميز السيارة بحجمها الصغير، حيث يمتد طولها لـ 173.8 إنش وعرضها 78.5 إنش وارتفاعها 59.7 إنش فحسب.

كما قام واتسون بتصميم السيارة لتحتوي على ألواح خارجية قابلة للنزع لتسهيل تكيفها مع الظروف المحيطة وتيسير عملية إصلاحها للملاك.. وبينما لا تتميز السيارة بالجمال، إلا أن هذه الصفة ليست مهمة في الحقيقة لهذا النوع من السيارات.

مقدمة السيارة تبدو مستوحاة من 918 سبايدر ولكن خلفيتها مختلفة عن أي شيء رأيناه من قبل.. والسؤال هنا، هل ستصنع بورش سيارة كهذه يوما ما؟ وهل سترى سوقا مناسبا لها في عالم سباقات الصحراء.. الوقت وحده سيجيب على ذلك.