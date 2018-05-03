إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر ” نور “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن إعلان حركة النقل الخارجي لعام 1439 هـ للمعلمين والمعلمات في الوظائف التعليمية؛ ممن تقدموا بطلبات التسجيل عبر حساباتهم في نظام ” نور ” .

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي 20.72% ، بينما بلغت الرغبة في الانتقال من الدرجة الأولى إلى الخامسة 72.10%.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعلام يكون يوم الخميس 17/8/1439 هـ، بينما الاعتراض إلكترونيًا خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة الحركة، كما أن ترتيب الشرائح من 7/9/1439 هـ إلى 16/9/1439 هـ.