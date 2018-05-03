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طه: تنظيم الحمدين يستخدم لباس ” السياحة ” للتستر على جواسيسه

طه: تنظيم الحمدين يستخدم لباس ” السياحة ” للتستر على جواسيسه
عبدالسلام القزيز(صدى):

سخر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه، اليوم الخميس، من سياسة تنظيم الحمدين وتستر جواسيسه في اليمن والعراق وراء مصطلح ” السياحة “.

وقال ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” وش سالفة جماعة نظام قطر تحسهم عندهم (حول سياحي)..حسب تبريرهم الرائد الذي كان عند الحوثي وقدم له أموال ومعلومات كان في اليمن للسياحة وشراء العسل..واللي مسكوهم في العراق كانوا هناك لصيد حباري في بلاد تعيش حالة حرب “.

وأكد ” طه ” أن رجل استخبارات نظام قطر الرائد محسن الكربي قام بإيصال رسالة شفهية من وزير الخارجية حمد بن جاسم للإرهابي المقبور صالح الصماد، وتجول في مناطق الجنوب العربي للتجسس وأخذ معلومات ذو أهمية أمنية، ثم قام بتقديمها للإرهابيين في صنعاء.

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