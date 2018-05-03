القبض على ثلاثيني إدعى أنه رجل أمن وتحرش بآخر في رفحاء

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي بشرطه منطقه الحدود الشماليه العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، أنه ورد لشرطة محافظة رفحاء عند الساعة الواحده مساء من يوم الجمعه الموافق 1439/8/11 ، بلاغ من مواطن في العقد الثاني من عمره لتعرضه للاستيقاف من قبل قائد مركبه اخرى ، عندما كان يستقل طريق رفحاء لينه .

وأدعى أنه رجل أمن واصطحبه معه في سيارته لعده ساعات وتلقى منه تهديد ومحاولة تحرش وسرقة جواله وبعد استكمال الاجراءات الاستدلالية اللازمة من قبل الجهة المختصة في شرطة المحافطة تم بحمد الله التعرف على المتهم وهو مواطن في العقد الثالث من عمره وجرى القبض عليه وإحالته إلى جهة التحقيق بحكم الاختصاص .