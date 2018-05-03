ضبط 739 مخالفة توطين لمحال الذهب والمجوهرات بمناطق المملكة

حمود العنزي(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلفة مناطق المملكة، 21.484 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية منذ بداية عام 2018م؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تمكنت من ضبط 932 مخالفة على مستوى المملكة منها 739 مخالفة توطين، أثناء الجولات التفتيشية على المحال التجارية.

ودعا ” أبا الخيل ” عملاء الوزارة للتواصل معها وتثديم شكواهم فيما يخص مخالفات تطبيق قرار التوطين واستفساراتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية.