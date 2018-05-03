” لامبارد ” : ليفربول قادر على هزيمة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أكد أسطورة تشيلسي ولاعب منتجب إنجلترا السابق ” فرانك لامبارد ” ، أن المنافسة بين نادي ” ليفربول ” الإنجليزى و ” ريال مدريد ” الأسباني فى نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون شرسة.

وقال ” لامبارد ” ، أن ” ليفربول ” لديه المقومات الكافية للتغلب على ” العملاق الأسبانى ” ،كما أنه ذاهب إلى النهائيات بقصد الانتصار في هذه المواجهة، مضيفًا أن ريال مدريد سيكون هو الأقرب للتتويج، بسبب ما فعلوه في السنوات القليلة الماضية من أداء عالٍ في نهائيات التشامبيونزليج.

وأشار ” لامبارد ” ، إلى أنه هناك بعض النقاط التى تبشر بتغيير مصير ” ليفربول ” منها وجود مدرب كبير مثل ” يورجن كلوب ” بجوار الفريق، بالإضافة إلى الثقة بالنفس التي أظهروها هذا الموسم، وإذا كانوا قادرين على الأداء في جميع جوانب اللعبة بشكل صحيح، فإن ” الريدز ” سيتوج باللقب.