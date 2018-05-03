بالأرقام .. مقارنة تفصيلية بين بنتلي بنتايجا ولامبورجيني أوروس

عادل الحربي(صدى):

على الرغم من هذه العوامل المشتركة بين بنتلي ولامبورجيني اللتان تنتميان إلى مجموعة فولكس فاجن ، إلا أنهما يختلفان اختلاف الليل والنهار، لتركز بنتايجا على الفخامة دائماً، بينما تضع أوروس على معيار جديد للسوبر SUV.

وفيما يلي مقارنة تفصيلية بين بنتلي بنتايجا ولامبورجيني أوروس

السعر العالمي

بنتلي بنتايجا : 750,000 ريال سعودي

لامبورجيني أوروس : 750,000 ريال سعودي

المحركات

بنتلي بنتايجا : W12 تيربو مزدوج سعة 6 لتر

لامبورجيني أوروس : V8 تيربو مزدوج سعة 4 لتر

ناقل الحركة

بنتلي بنتايجا: أوتوماتيكي ثماني السرعات

لامبورجيني أوروس: أوتوماتيكي ثماني السرعات

نظام الدفع

بنتلي بنتايجا: دفع رباعي

لامبورجيني أوروس: دفع رباعي

القوة

بنتلي بنتايجا: 600 حصان

لامبورجيني أوروس: 650 حصان

عزم الدوران

بنتلي بنتايجا: 900 نيوتن.متر

لامبورجيني أوروس: 850 نيوتن.متر

التسارع من 0 إلى 100 كم/س

بنتلي بنتايجا: 4.1 ثانية

لامبورجيني أوروس: 3.6 ثانية

السرعة القصوى

بنتلي بنتايجا: 301 كلم/ساعة

لامبورجيني أوروس: 306 كلم/ساعة

المقاعد

بنتلي بنتايجا: 4 مقاعد

لامبورجيني أوروس: 4 مقاعد

الطول

بنتلي بنتايجا: 5.14 متر

لامبورجيني أوروس: 5.11 متر

العرض

بنتلي بنتايجا: 1.99 متر

لامبورجيني أوروس: 2.01 متر

الارتفاع

بنتلي بنتايجا: 1.99 متر

لامبورجيني أوروس: 2.01 متر

قاعدة العجلات

بنتلي بنتايجا: 2.99 متر

لامبورجيني أوروس: 3 متر

الوزن

بنتلي بنتايجا: 2,440 كيلوجرام

لامبورجيني أوروس: 2,200 كيلوجرام

من الصعب أن نحكم من الفائز في هذه المقارنة، حيث يحمل كلا الطرازين معماريات متشابهة، حيث تفوز لامبورجيني أوروس من حيث الشكل في رأينا الشخصي، إلا أن الفائز على ناحية الراحة ومولدات الطاقة سيكون بنتلي بنتايجا حيث تتوفر لها عدة خيارات مثل محرك V8 وآخر هجين إضافة إلى محرك W12 القياسي.