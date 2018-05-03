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توضيح من ” التنمية العقاري ” بشأن فوائد القروض التي تفوق 500 ألف ريال

توضيح من ” التنمية العقاري ” بشأن فوائد القروض التي تفوق 500 ألف ريال
عادل الحربي(صدى):

أوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن البنوك هي من تقوم بتحديد الفوائد للقروض التي تفوق 500 ألف ريال.

وأشار ” العمودي ” إلى إنه إذا بالغت هناك خيارات أخرى متاحة، لافتًا إلى أن أهم مميزات التمويل المدعوم الفوائد المعدومة للرواتب الأقل من 14 ألف ريال.

وأكد ” العمودي ” أن الصندوق كان في الماضي وسيطًا بين وزارة المالية والمواطنين من خلال توزيع القروض، كما أن الصندوق تحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض غير المباشر.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة

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