توضيح من ” التنمية العقاري ” بشأن فوائد القروض التي تفوق 500 ألف ريال

عادل الحربي(صدى):

أوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن البنوك هي من تقوم بتحديد الفوائد للقروض التي تفوق 500 ألف ريال.

وأشار ” العمودي ” إلى إنه إذا بالغت هناك خيارات أخرى متاحة، لافتًا إلى أن أهم مميزات التمويل المدعوم الفوائد المعدومة للرواتب الأقل من 14 ألف ريال.

وأكد ” العمودي ” أن الصندوق كان في الماضي وسيطًا بين وزارة المالية والمواطنين من خلال توزيع القروض، كما أن الصندوق تحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض غير المباشر.