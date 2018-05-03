توضيح من ” التنمية العقاري ” بشأن فوائد القروض التي تفوق 500 ألف ريال
أوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن البنوك هي من تقوم بتحديد الفوائد للقروض التي تفوق 500 ألف ريال.
وأشار ” العمودي ” إلى إنه إذا بالغت هناك خيارات أخرى متاحة، لافتًا إلى أن أهم مميزات التمويل المدعوم الفوائد المعدومة للرواتب الأقل من 14 ألف ريال.
وأكد ” العمودي ” أن الصندوق كان في الماضي وسيطًا بين وزارة المالية والمواطنين من خلال توزيع القروض، كما أن الصندوق تحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض غير المباشر.
عمار[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
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