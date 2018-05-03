ما لا تعرفينه عن الخلخال.. وتأثيره على مشاعر الرجل
قالت مصمّمة الأزياء آيات الزعبي ، إن الخلخال هو قصّة تحكي تاريخ ألف ساق عبر العصور ، ليس في الماضي فحسب، بل حتى في وقتنا الحاضر، وما زال من أهمّ الإكسسوارات التي حافظتْ على تجدّدها ووجودها في عالم الأناقة.
فهو يُضفي على من تلبسه لمسة أنثوية، فإيحاءاته المثيرة قادرة على تحريك خيال مَن يسمع رنّته وأسر قلوب الرجال، لينطبق عليه المثل القائل ” حجمه صغير وفعله كبير ” .
سحر الخلخال
تقول آيات الزعبي ، عن سحر الخلخال وتأثيره على الرجل، بأنه لو لم يكن كذلك، لما كانت السيدة الفقيرة قديماً تربط خيوطاً من القصب، كي تعطي لقدمها مظهراً جمالياً وجذّاباً.
وحالياً، هو من أهمّ الإكسسوارات والحليّ، التي تخرج مع جهاز العروس، أو تلبسه يوم زفافها، فكلما زاد حجمه وعرضه والزراكيش المركّبة عليه زادتْ قيمته، ومنحها إغراءً أكبر، بحسب الزعبي.
ولم يتغنّ الأدباء والشعراء بالخلخال إلا لتأثيره وسحره العميق عليهم، وهذا ما زاد من الاهتمام به وتطوره إلى أنْ أصبح يتكوّن من شراشيب وجنازير وكُرات دائرية، أو أسطوانية، لتصدر أصواتاً تجذب الرجل حين ترقص، أو تتحرّك أمامه في أي مجلس، كما قالت.
أثر موسيقى الخلخال على الرجل
السرّ وراء جمالية هذه القطعة، بحسب الزعبي، يتعلّق بمدى تأثيره على جذب الرجل، فرنّته وصوت أجراسه المتراقصة وجمالية التفافه حول القدم، خصوصاً إذا اتصل به خاتم يوضع في أصبع القدم، مع اعتنائها بأظافرها، كلها عوامل تعطي شكلاً جميلاً لها، وإثارة حقيقية تدغدغ مشاعر الرجل، كما رأتْ الزعبي.
وبيّنت أنّ انتشاره في الآونة الأخيرة، بدأ يزداد في أغلب الدول العربية، وتلبسه المرأة متباهية بحجمه ورنّته أثناء سيرها، أو خروجها من السيارة، كي تثير الرجل وتلفت انتباهه.
ولهذا تلجأ بعض الفتيات لتقصير البنطلون، أو التنورة ليظهرنَ الخلخال الذي يلبسنَه، بهدف لفت انتباه الرجل وإثارته، خصوصاً إذا كان يحتوي على قطع رنّانة تصدر أصواتاً جاذبة للانتباه.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2883 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوجد رجال يعشقون أرجل المرأة وجزمتها ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29160 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحكى أن
رجلا دخل على امرأته المطبخ وعندما اقترب منها ليقبلها ابتعدت عنه وقالت :
انا مشغولة بإعداد نوع جديد من الحلوى!!
فقال لها :
*( بس بوسه وحده ) وقبلها*
وعندما أكلوا هذه الحلوى آعجبتهم فقد كانت جدآ لذيذة ..
وبعد شهر جآئهم ضيوف وقرروا آن يصنعوا نفس الحلوى للضيوف أكلو منها ضيوفهم أعجبتهم بشدة قالوا:
ما اسم هذه الحلوى اللذيذه ؟
آنصدموا من آلسؤآل آحتأروا ماذا يقولون فتذكروا الموقف الجميل في المطبخ قآل آلزوج :
*بس بوسه*
فبتسمت زوجته وقالت :
*نعم بسبوسه*
آشتهرت بهذا الاسم هذا سبب تسميتها *(بسبوسه)*
وبعد فترة من الزمن تشاجر الزوج مع زوجته .. فذهبت للمطبخ لتأخذ المقلاة لتضربه بها ولكن فكرت بالإنتقام منه عن طريق الأكل وصنعت البسبوسه ولكن بدل أن تحشيها بالمكسرات والسكر
وضعت بصل وثوم وبقدونس ولحم وبهارات وخضروات وعملتها على شكل مثلثات كي تعرفها هي ولا تأكل منها ، وقدمتها له مع شاي احمر واكلها واعجبته اكثر من البسبوسه . وقال لها :
انتي بارعة في الطبخ ياحياتي ماهذه الطبخه ومن قهرها قالت :
*انها سم بوسه😡*
ومن ذلك الوقت واسمها *سمبوسه !!*
ترقبو قصة الشوربه… قريبآ
هههههههههههههههههه ….
😂😂😂😂😂
رمضان كريم 🌒🌓🌛🌜
ماجد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخلخال له زمن طويل وانا افضله
خديجه[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 2 ساعتين
احبهم جدا 😍😍😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8672 ] نشر منذ 1 ساعة
ها الخلخال لساقين ماهو للمسلمين لكن اقتدو بغيرهم وقيدو سيقانهم مثل الإبل☺😁😂
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10426 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعمري قد لبسته برجلي ☺ .. الجمال والاناقة ماتختزل بقطعة حديدة تلف معصم الرجل 👌👌😊