بالصور.. ” فأر ” يتسبب في أزمة بعد التهامه نقود صرافة
في واقعة غريبة من نوعها، قام ” فأر ” بالتهام النقود الموجودة داخل صرافة، وجعلها لا تصلح للتعامل ثانية.
وأبرزت بعض الصور، وجود ” فأر ” داخل صرافة عن طريق ثقب في الباب، كما رصدت الصور، النقود التي التهمها ” الفأر ” وعبث بها، وهي من فئة 100 و 500 ريال.
ماجد[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه ماترك شئ
الحربي[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 29 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، الأزمة الإقتصادية 💵الّتي تَمر بِهَا البلاد ؛ ألقت بظلالها علَى الحَيَاة المعيشيّة
لِهَذَا الفأر 🐀 فالناس لَمْ يبقوا شيئا من الطّعام ؛ كي يلتهمه هَذَا الفأر 🐀 لذَلك أراد أن يسرق
مابحوزة جهاز الصرافة الآلي من مال ؛ كي ينقذ نفسَه من الْجُوع ونهاية المآل 😂😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .
فهد[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 18 دقيقة
خلاص يتركوا الفأر لأصحاب النقود يخلوا حسابهم مع بعض هههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 5 دقائق
طـــيب عسـاه شـــبع وإلا لِســاه جيـــعان .🤔🐁😅.