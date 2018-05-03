بالصور.. ” فأر ” يتسبب في أزمة بعد التهامه نقود صرافة

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قام ” فأر ” بالتهام النقود الموجودة داخل صرافة، وجعلها لا تصلح للتعامل ثانية.

وأبرزت بعض الصور، وجود ” فأر ” داخل صرافة عن طريق ثقب في الباب، كما رصدت الصور، النقود التي التهمها ” الفأر ” وعبث بها، وهي من فئة 100 و 500 ريال.