  • الخميس 3

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ” فأر ” يتسبب في أزمة بعد التهامه نقود صرافة

بالصور.. ” فأر ” يتسبب في أزمة بعد التهامه نقود صرافة

بالصور.. ” فأر ” يتسبب في أزمة بعد التهامه نقود صرافة
نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قام ” فأر ” بالتهام النقود الموجودة داخل صرافة، وجعلها لا تصلح للتعامل ثانية.

وأبرزت بعض الصور، وجود ” فأر ” داخل صرافة عن طريق ثقب في الباب، كما رصدت الصور، النقود التي التهمها ” الفأر ” وعبث بها، وهي من فئة 100 و 500 ريال.

 


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه ماترك شئ

[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 29 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، الأزمة الإقتصادية 💵الّتي تَمر بِهَا البلاد ؛ ألقت بظلالها علَى الحَيَاة المعيشيّة

لِهَذَا الفأر 🐀 فالناس لَمْ يبقوا شيئا من الطّعام ؛ كي يلتهمه هَذَا الفأر 🐀 لذَلك أراد أن يسرق

مابحوزة جهاز الصرافة الآلي من مال ؛ كي ينقذ نفسَه من الْجُوع ونهاية المآل 😂😂😂😂😂😂

مَع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 18 دقيقة

خلاص يتركوا الفأر لأصحاب النقود يخلوا حسابهم مع بعض هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *