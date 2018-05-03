بالفيديو.. انفجار كرة نارية في وجه محتفلين بسبب الهواتف الذكية

لندن(صدى):

شهد أحتفال يهودي بشمال لندن حادث مأساوي حيث أُصيب أكثر من ثلاثين شخصاً بعد اندلاع النيران في وجوههم .

وكان شارك عشرات الأشخاص في عطلة لاج باعومر اليهودية عندما ألقوا هواتفهم المحمولة في النيران المشتعلة مما أدى إلى انفجارها على شكل كرة نار في وجوه المتواجدين الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، وتم ذلك كجزء من التحذير من مخاطر الهواتف على المجتمع.

يذكر أن ذلك العيد اليهودي يتم الاحتفال به لإحياء ذكرى انتصار اليهود المتمردين بقيادة بار كوخفا في معركة ضد الإمبراطورية الرومانية.