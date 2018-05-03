وظائف شاغرة في جازان وينبع بالتصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة شركة التصنيع الوطنية، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة لكافة المواطنين من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت ” التصنيع الوطنية ” أن ذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من جازان، وينبع، لافتةً إلى أن الوظائف المتاحة هي: أخصائي ثاني التدريب على الحرائق والسلامة (ينبع): يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأضافت شركة التصنيع الوطنية أنها تحتاج إلى: قائد عمليات التدريب والأنظمة (جازان): يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في المجال التقني، و مهندس كهرباء (جازان): يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

وتابعت ” التصنيع الوطنية ” أن من بين الوظائف الشاغرة هي: مفتش كهرباء (جازان): يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، كما دعت الراغبين في التقديم على الوظائف السابق ذكرها التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا