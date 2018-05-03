وصفة صينية لشد البشرة في شهر واحد

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة تجميل أنه يكمن جمال بشرة الصينيات الخالية من التجاعيد، بالخلطات المؤلفة من مكونات طبيعية ومغذية، والتي تساهم في تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ولتحضير خلطة مماثلة، أنتِ بحاجة لزلال بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من الحامض وأخرى من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

إمزجي المكوّنات جيداً وضعيها في الثلاجة لـ 5 دقائق كي تتجانس، بعدها اغسلي وجهكِ بالماء وضعي القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة واغسلي وجهكِ مجدداً.

كرّري هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً كي تحصلي على نتيجة رائعة، وستلاحظين بعد مرور 4 أسابيع أن بشرتكِ أصبحت أكثر نضارةً وشباباً.