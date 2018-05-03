الزمالك يبحث ضم عمر السومة لصفوفه

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية مصرية عن رغبة المسؤولين بنادي الزمالك في ضم المهاجم السوري عمر السومة ،ونجم نادي أهلي جدة السعودي ،ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .

وذكرت التقارير عن الصعوبات التي تُواجهها الصفقة ،في ظل الراتب الكبير للمهاجم، بخلاف رغبة النادي الأهلي المصري في ضمه، ولكن رغبة اللاعب نفسه قد تكون حائلاً أمام قدومه للعب في الدوري المصري بالموسم الجديد .

وأفادت تكهنات في كواليس هذا التعاقد الُمرتقب ،بأن نادى الزمالك حصل على وعد من رجال أعمال سعوديين بتحمل تكاليف ثلاث صفقات سوبر منها لاعبان مصريان وآخر أجنبي.